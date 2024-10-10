Kirazlı-Halkalı Üniversite Metrosu ihalesine "fesat karıştırıldı" iddiası! Savcılık inceleme başlattı!

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024, 11:34 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2024, 11:34

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer ilgililer hakkında ihaleye fesat karıştırmak ve kamuyu zarara uğratmak suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.



İHALEYE FESAT İDDİALARINA SORUŞTURMA

Savcılık, Kirazlı-Halkalı Üniversite Metrosu ihalesine "fesat karıştırıldı" şikâyeti üzerine inceleme başlattı.

İBB Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü, 5 Nisan 2024 tarihinde "Kirazlı-Halkalı Üniversite metrosu kaba inşaatı ve elektromekanik tasarım işleri' başlıklı bir ihaleye çıktı. İhale, "açık ihale" usulüne göre yapıldı. İhalede en düşük teklifi 8 milyar 313 milyon TL ile Didoray-Akçadağ şirketi verdi.

İHALE İPTAL EDİLDİ

İkinci düşük teklif ise 9 milyar 497 milyon TL ile AGA Enerji-Şenbay Madencilik şirketleri oldu. Üçüncü sırada ise 9 milyar 706 milyon TL'lik teklifiyle Gülermak şirketi yer aldı. Ancak İhale 6 Nisan 2024 tarihinde iptal edildi.

AÇIK İHALEYE KATILANLAR PAZARLIĞA DAVET EDİLMEDİ

5 Nisan'da 8 milyar 313 milyon TL en düşük teklifin verildiği ancak İBB tarafından iptal edilen ihale bu kez 26 Eylül'de pazarlık usulü ile yapıldı.

Ancak açık ihaleye katılan ve teklif veren bu firmaların hiç biri pazarlık usulü ile yapılan ikinci ihaleye davet edilmedi. Söz konusu firmalar pazarlık usulü ile yapılan ihaleye talip olduklarını dilekçe ile İBB'ye bildirdi. Ancak firmalar buna rağmen ihaleye davet edilmedi.

YETERLİLİĞİ OLMAYAN 5 FİRMA DAVET EDİLDİ

Pazarlık usulü ile yapılan ihaleye daha önceden metro iş bitirmesi olmadığı belirtilen 5 firma davet edildi. 5 firmanın ikisi Özaltın ve Alarko teşekkür sunup ihaleye katılmadı. İhaleye Yapı Merkezi AKM yapı KCT Yol Yapı iş ortaklığı, Dilingham Makimsan Yazıcıoğlu Yol İş ortaklığı ve Duygu Taahhüt şirketleri katıldı.

İHALE SAVCILIĞA İHBAR EDİLDİ

'26 Eylül'de düzenlenen söz konusu ihaleden bir gün önce ise ilginç bir gelişme yaşandı. 25 Eylül'de bir Avukat tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığa bir şikayet dilekçesi sunuldu. Şikayet dilekçesinde yapılacak ihaleye ilişkin; İhaleyi kazanacak olan firma ve yaklaşık maliyet bilgileri belirtilerek söz konusu ihaleye fesat karıştırılacağı ihbar edildi.

YAKLAŞIK MALİYET İFŞA EDİLDİ

Başsavcılığa ihaleden bir gün önce sunulan şikayet dilekçesinde özetle şu ifadeler yer aldı:



"26.09.2024 tarihinde pazarlık usulü ile yapılacak olan "Kirazlı-Halkalı Üniversite metrosu kaba inşaatı ve elektromekanik tasarım işleri' yapım işi ihalesi şartları oluşmadığı halde davet ve pazarlık usulü ile yapılacak.

Yapılacak ihale Yapı Merkezi AŞ'ye 22 milyar 500 milyon TL yaklaşık maliyetle verilecek. Yapı Merkezi A.Ş ihaleye davet edilen diğer şirketlerle irtibata geçmiş ve onların yaklaşık maliyetin üzerinde teklif vermeleri kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla yaklaşık maliyet ihaleden önce ifşa edilmiştir.



Yaklaşık maliyetin gizliliğini ihlal eden belediye görevlileri ile ihaleye katılan şirketler el birliği ile ihalenin Yapı Merkezi AŞ'ye ihale edilmesini sağlayacaktır. TCK 235. Maddesi gereğince ihaleye fesat karıştıran kamu görevlileri ile özel sektör yetkililerinin cezalandırılması için savcılığınız nezdinde suç duyurusunda bulunmak gerekmiştir."

İHALE İHBAR EDİLDİĞİ GİBİ SONUÇLANDI

25 Eylül'de Savcılığa yapılan ihbardan bir gün sonra 26 Eylül'de yapılan ihale, tam olarak savcılığa yapılan ihbarda belirtildiği gibi sonuçlandı.

İhaleye davet edilen diğer iki firma Yapı Merkezi iş ortaklığının teklif ettiği yaklaşık maliyetin üzerinde teklif sundu. İhaleyi, 22 milyar 469 milyon Türk lirası ile Yapı Merkezi iş ortaklığı kazandı.

SAVCILIK İNCELEME BAŞLATTI

İhale sonrası savcılığa yapılan ikinci başvuruda ihale sonucuna ilişkin önceki başvuruda belirtilen hususların bire bir gerçekleştiği bilgiler savcılığa sunuldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ekibi ve ilgililer hakkında ihaleye fesat karıştırmak ve kamuyu zarara uğratmak suçlamasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusu üzerine söz konusu ihaleye ilişkin iddialar ve ilgililer hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca inceleme başlatıldığı öğrenildi.