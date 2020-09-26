Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Telefon jokeri olarak katıldı... İşte o anlar

26.09.2020 23:51

Atv ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster programında Cem Yılmaz sürprizi yaşandı. Yarışmacı Prof. Dr. Ali Şehiroğlu'nun takıldığı sesli bir soruda telefon jokeri olarak Cem Yılmaz programa katıldı. İşte o anlar...