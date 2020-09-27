Son dakika:Ermenistan'dan Azerbaycan'a alçak saldırı! Saldırının arkasında hangi güçler var?

27.09.2020 09:12

Son dakika haberi... Ermenistan sabah saatlerinde Azerbaycan'a alçak bir saldırıda bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada sivillerin hedef alındığı, çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Peki bu saldırının arka planında ne var? Ermenistan kimden güç alarak bu provokasyonu sürdürüyor? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, canlı yayında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak "Ortada bir tiyatro var" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, "Geniş çapta saldırı düzenlendi" açıklamasını yaptı. Sınır hattında 6 Azeri köyü Ermenistan tarafından ağır silahlarla vuruldu. Peki bu saldırının arka planında ne var? Ermenistan kimden güç alarak bu provokasyonu sürdürüyor? Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ, canlı yayında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

O açıklamalardan satır başları;

GENİŞ KAPSAMLI DEĞERLENDİRİLMELİ

Ermenistan'dan yine haince ve asla kabul edilemeyecek bir saldırı haberiyle uyandı dünya kamuoyu. Çok geniş kapsamlı değerlendirilmeli. Lokal Ermenistan'ın Azerbaycan'a iki ülke ilişkilerinden dolayı yapmış olduğu bir saldırı asla değil. Dışarıdan provoke, dışarıdan güdümlü ve maalesef çok farklı sebeplerin olduğu bir saldırı olarak okunmalı.

DOLAYLI HEDEF TÜRKİYE

Birinci aktör Rusya ama arka planda Fransa ABD gibi yapıların hatta Avrupa Birliği'nin desteğini alan Ermenistan Tovuz'a girdi. Bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde doğrudan hedef Azerbaycan olsa da aslında dolaylı hedefin Türkiye olduğunu vurgulamakta fayda var.

ORTADA BİR TİYATRO VAR

Karşınızda 5 benzemezin bir araya geldiği bir haçlı ordusu diyebileceğiniz yapı var ki Rusya Fransa ABD kağıt üzerinde baktığımızda asla bir araya gelmemesi gereken ve NATO gibi bir yapının da temel taşının sebebi olan ilişkiler içerisindeler. Enteresandır Doğu Akdeniz'de Fransa ve Rusya kol kola. Ermeni lobisinin Fransa'daki etkisi ve varlığı malum. Bize bu neyi gösteriyor? Ortada bir tiyatro var. Biz buna karşı uyanık olup tedbir almak zorundayız.