Kılıçdaroğlu'ndan büyük vicdansızlık: İdlib'den gelenler teröristtir 17.01.2020 15:23

Türkiye, Suriye'de bombalardan kaçanlara kucak açarken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu siyasi prim uğruna savaş mağdurlarına "terörist" dedi. Başkan Erdoğan ise bugün yaptığı açıklamada "terörizm" iddialarına ilişkin " Bahane şu: Terör örgütleri şunu yapıyor bunu yapıyor, hepsi yalan. Üç yaşında, dört yaşında terörist mi olurmuş?" dedi.