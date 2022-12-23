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Kılıçdaroğlu tarafından saksı muamelesi gören Ekrem İmamoğlu'nun imdadına Sözcü ve Cumhuriyet yetişti

Kılıçdaroğlu tarafından saksı muamelesi gören Ekrem İmamoğlu'nun imdadına Sözcü ve Cumhuriyet yetişti
23.12.2022 10:29

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Yumruklu saldırı kamerada!

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun davetiyle Ankara'ya gitti. Konuşması cebindeydi. Ama çıkarılmadığı kürsüyü, uzaktan izledi! Bunun üzerine Sözcü ve Cumhuriyet devreye girdı. Özel ağırladıkları Ekrem Bey'e manşetten söz hakkı verdı: Kemal Bey beni konuştursaydı teşekkü edecektim.

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İmamoğlu, Akşener ile Saraçhane Meydanı'na çıktı. Adaylık provası yaptı. Bu görüntü, Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bıraktı. Kemal Bey de durumu telafi etmeye çalıştı. İmamoğlu'nu grup toplantısına çağırdı. Ama kürsüye çıkarmadı. Bu da Ekrem Bey'i kızdırdı!




İlginç bir şekilde, mahallenin 2 gazetesinde manşete çıktı. Bir gün önce söyleyemediklerini anlattı. Sözcü Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın "Bize yaptığını duysanız, ağırınıza gider" dediği İmamoğlu'nu haber yapması işin renginin değiştiğini kanıtladı!




BİZE YAPTIKLARINI İMAMOĞLU'NA SORUN
Sözcü, İBB'nin Levent'teki arsa satışını eleştirdi. İddiaya göre İmamoğlu da Londra'da yaşayan gazete patronu Burak Akbay'ın annesinin evine zabıta gönderdi!




Gazete de imamoğlu'nu veto etti. Savaş şiddetlendi. Metin Yılmaz, "Gazeteye baskı var" dedi. Sonra ne olduysa dün, manşetleri İmamoğlu süsledi!

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