Kılıçdaroğlu tarafından saksı muamelesi gören Ekrem İmamoğlu'nun imdadına Sözcü ve Cumhuriyet yetişti

İmamoğlu, Akşener ile Saraçhane Meydanı'na çıktı. Adaylık provası yaptı. Bu görüntü, Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bıraktı. Kemal Bey de durumu telafi etmeye çalıştı. İmamoğlu'nu grup toplantısına çağırdı. Ama kürsüye çıkarmadı. Bu da Ekrem Bey'i kızdırdı!







İlginç bir şekilde, mahallenin 2 gazetesinde manşete çıktı. Bir gün önce söyleyemediklerini anlattı. Sözcü Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın "Bize yaptığını duysanız, ağırınıza gider" dediği İmamoğlu'nu haber yapması işin renginin değiştiğini kanıtladı!







BİZE YAPTIKLARINI İMAMOĞLU'NA SORUN

Sözcü, İBB'nin Levent'teki arsa satışını eleştirdi. İddiaya göre İmamoğlu da Londra'da yaşayan gazete patronu Burak Akbay'ın annesinin evine zabıta gönderdi!







Gazete de imamoğlu'nu veto etti. Savaş şiddetlendi. Metin Yılmaz, "Gazeteye baskı var" dedi. Sonra ne olduysa dün, manşetleri İmamoğlu süsledi!