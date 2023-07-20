Haberler Haber Videoları Kıbrıs Barış Harekatı üzerinden 49 yıl geçti! KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Kurtlar Vadisi dizisinde Kıbrıs'ı böyle anlattı

Kıbrıs Barış Harekatı üzerinden 49 yıl geçti! KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Kurtlar Vadisi dizisinde Kıbrıs'ı böyle anlattı

Kıbrıs Barış Harekatı üzerinden 49 yıl geçti! KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş Kurtlar Vadisi dizisinde Kıbrıs'ı böyle anlattı
20.07.2023 12:17 - Son Güncelleme: 20.07.2023 12:18

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Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmün önüne geçmek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 49 yıl geçti. Türkiye'de bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşuyla ilgili bir bölüm yer almıştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın yer aldığı sahnede, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluş amacı ve TMT'nin yeminine yer verilmişti. İşte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın o ifadeleri...

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