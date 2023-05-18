Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları yine patladı! Yüzük iftirası ve 'FETÖ-PKK ile temas' inkarı...

FETÖ ve PKK'nın açık desteğini alan 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine çuvalladı. Fark yediği seçimden 4 gün sonra bir kez daha kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, eline verilen kağıdı okuyarak yaklaşık 20 dakikalık bir konuşma yaptı. Konuşmasında bir kez bile "FETÖ-PKK terör örgütüdür" diyemeyen Kılıçdaroğlu Kandil'den ve firari FETÖ'cülerden gelen destek mesajlarını perdeleyerek FETÖ ve HDPKK ile olan temaslarını da inkar etti. Kılıçdaroğlu bir de Başkan Erdoğan'a yönelik 'yüzük' iftirasını yineledi. İşte o yalanlar...