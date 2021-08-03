Kemal Kılıçdaroğlu’nun orman yangınları üzerinden yalan ve iftira siyaseti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanan orman alanlarının tekrar kazandırılması görevinin Kültür ve Turizm Bakanlığı'na verildiğine yönelik iddiasının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hem anayasa hem kanunlar gereği yanan orman arazilerinin öncelikle ağaçlandırılması hukuki bir zorunluluk olup görev yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı’ndadır” dedi. Ersoy, Kılıçdaroğlu'na "Siz bunları zaten biliyorsunuz ama gerçek dışı iftiralarınıza ısrarla devam ediyorsunuz" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından cevap verdi.

Mehmet Nuri Ersoy, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, hem anayasa hem kanunlar gereği yanan orman arazilerinin öncelikle ağaçlandırılması hukuki bir zorunluluk olup görev yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndadır. Bu arazilerin yangın sonrası turizm veya başka amaçla yapılaşmaya açılması da hukuken mümkün değildir. Siz bunları zaten biliyorsunuz ama gerçek dışı iftiralarınıza ısrarla devam ediyorsunuz" ifadelerini kullandı.





KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASI

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında şunları iddia etmişti:



"Bir Cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının tekrar kazandırılması için görevi Orman Bakanlığı'na değil de Turizm Bakanlığı'na veriyorsa o Cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Bir Cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının yerine otel yapımına ses çıkarmıyor, yanan orman alanlarına otel yapılmasını sağlıyorsa o Cumhurbaşkanı yanan orman alanlarını önleyemez. Halkımızın ruh sağlığını da düşünmek zorundayız. Bunu da saraydan bekleyemeyiz. Yangında zarar görmüş alanlara ne Turizm Bakanı'nın, ne sarayın ne de onların avanelerinin bir tek tuğla dahi koymalarına izin vermeyeceğiz. Herkesi açık ve net uyarıyorum. Yanan alanlarda ranta açılacak, gasp edilecek bir avuç toprağa bile yanlarına bırakmam. Ellerinden alacağım"





ERSOY, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİASINI 1 AĞUSTOS'TA DA YALANLAMIŞTI

SABAH'ta yer alan habere göre; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanı'na verdi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı.



Mehmet Nuri Ersoy; 1 Ağustos 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu düzenleme bugün değil, 1982 yılında çıkarılan kanun ile 3 bakanlığın uhdesinde 39 yıldır var olan yetkinin, uzmanlığı gereği bakanlığımızla sınırlandırılmasından ibarettir. Birlik ve beraberlik gerektiren bu günlerde konuyu çarpıtmanızı doğru bulmuyorum" ifadelerini kullanmıştı

5 MİLYONDAN FAZLA AĞAÇ DİKİLDİ! BİR TON TOHUM EKİLDİ

Kemal Kılıçdaroğlu'nun; "Bir Cumhurbaşkanı yanan orman alanlarının yerine otel yapımına ses çıkarmıyor, yanan orman alanlarına otel yapılmasını sağlıyorsa o Cumhurbaşkanı yanan orman alanlarını önleyemez" şeklindeki iddiası gerçeği yansıtmıyor.



2000 yılından bu yana ülke genelinde çıkan son 8 büyük yangında zarar gören binlerce hektarlık ormanlık alan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından büyük bir özveriyle yeniden yeşertildi.



2000 yılından bu yana; İstanbul Heybeliada, Muğla Bodrum-Marmaris-Datça, İzmir Foça Balıkesir Ayvalık, Denizli Buldan, Çanakkale İntepe'de çıkan yangınlarda birçok ormanlık alan kül oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ülke genelinde çıkan son 8 yangında büyük bir özveriyle gerçekleştirdiği çalışmalarında binlerce hektarlık ormanlık alanı rehabilite etti. Bu kapsamda toplamda 5 milyon 305 bin 950 adet fidan dikildi ve bir ton meşe tohumu ekildi. Yangına karşı dayanaklı olan; Kızılçam, fıstık çamı, yalancı akasya, kara servi gibi ağaçlar tercih edildi.

SON 8 YANGINDA NE YAPILDI?



2000-2020/Denizli-Buldan

13 Temmuz 2000 tarihinde saat 14:15'de orman yangını başlamış, 19 Temmuz 2000 tarihinde saat 14:25'de orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 1458.5 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde 2.041.200 adet kızılçam fidanı dikilmişti.

2001-2020/Muğla-Marmaris

18 Ağustos 2001 tarihinde saat 15:40'da orman yangını başlamış, 22 Ağustos 2001 tarihinde saat 10:00'da orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 157 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde 210.000 adet kızılçam fidanı dikilmişti



2002-2020/Muğla-Bodrum

20 Haz2000 tarihinde saat 14:30'da orman yangını başlamış, 25.06.2000 tarihinde 14:30'da orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 305 hektarlık orman alanı zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde 490.000 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.



2006-2020/Muğla/Datça

01.09.2006 tarihinde saat 12:30'da orman yangını başlamış, 11.09.2006 tarihinde saat 12:30'da orman yangını tamamen söndürülmüştür. Bir yıl içerisinde 150.000 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.



2008-2020/Çanakkale-İntepe

30.07.2008 tarihinde saat 11:37'de orman yangını başlamış, 12.08.2008 tarihinde saat 11:40'da orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 1464 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde; toplam 2.267.000 adet muhtelif ağaç türlerinin fidanları dikilmiştir. Ayrıca bir ton meşe tohumu ekilmiştir.



2017-2020/İzmir-Foça

17.04.2017 tarihinde saat 13:10'da orman yangını başlamış, 26.04.2017 tarihinde saat 17:00'de orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 98.6 hektar ormanlık alan zarar görmüştür. Bir yıl içerisinde 109.000 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.



2017-2020/Balıkesir-Ayvalık

17.08.2017 tarihinde saat 16:00'de orman yangını başlamış, 17.08.2017 tarihinde saat 19:00'da orman yangını tamamen söndürülmüştür. Çıkan bu yangında 20 hektar ormanlık alan zarar görmüştür.



Bir yıl içerisinde 10.250 adet fıstık çamı, 7.000 adet yalancı akasya, 6.100 adet kara servi, 10.000 adet kızılçam fidanı dikilmiştir.



2020-2021/İstanbul-Heybeliada

İstanbul Heybeliada'da 12 Temmuz 2020'de çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgeye bir yıl içerisinde 5 bin 400 fidan dikildi.