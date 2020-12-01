Kemal Kılıçdaroğlu Türk Ordusuna "satılmış" diyen vekiline sahip çıkıp Başkan Erdoğan'a hakaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında, “Devletin ordusu Katar’a satılmış” şeklindeki sözleriyle tepki çeken CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a sahip çıkan ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu ayrıca Başkan Erdoğan hakkında da hakaret içerikli söylemlerde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrını A Haber canlı yayınında değerlendiren uzman isimler, "CHP, HDP'lileşiyor" tespitinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP lideri, partisinin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın "Devletin ordusu Katar'a satılmış" şeklindeki sözlerine sahip çıkarken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan hakkında da hakaret içerikli sözler sarf etti.







"CHP HDP'LEŞİYOR"

Kılıçdaroğlu'nun skandal ifadelerini A Haber canlı yayınında değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım "CHP'nin başına kasetle gelen kılıçdaroğlu, geldiği günden bu güne kadar parti tabanındaki ulusalcıları zaten uzaklaştırmıştır. Yani lafa geldiği zaman biz Atatürk'ün kurduğu partiyiz ama yanı PKK'nın partisi HDP'yi de alarak bu ülkeyi yıkmaya çalışan, bölmeye çalışan bir CHP var.



CHP, HDP ile kaset operasyonundan bu tarafa yaptığı işbirlikleri ile birlikte artık HDP'lileşmeye başlamıştır" dedi.



SKANDAL SÖZLERE TEPKİLER YAĞMIŞTI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Siyasi provokasyonların ordumuzu hedef almasına müsaade etmeyeceğiz. Ordumuzdan özür dilemeli.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: Aziz milletimizi temsil etme onuruna layık olmayan bu vekil derhal özür dilemeli.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Silahlı Kuvvetlerimiz, büyük, güçlü ve şerefli ordudur.



MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: Asıl satılmışlık Türk Ordusu'na uzanan dildedir.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Gayri milli dili şiddetle kınıyor, hesabının sorulacağını herkesin bilmesini istiyoruz.