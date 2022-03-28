Haberler Haber Videoları Kemal Kılıçdaroğlu mutabakat bildirisini hangi büyükelçiye düzelttirdi?

Kemal Kılıçdaroğlu mutabakat bildirisini hangi büyükelçiye düzelttirdi?

Kemal Kılıçdaroğlu mutabakat bildirisini hangi büyükelçiye düzelttirdi?
28.03.2022 01:09

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:47
Fırtınada uçan şemsiyenin...
Haber 01:34
Beşiktaş Valerian Ismael'i...
Haber 06:00
Pitbull saldırıları bitmiyor!...
Haber 02:55
4 kişinin öldüğü silahlı...
Haber 14:52
Başkan Erdoğan Belçika...
Haber 00:40
ABD askeri Kiev'de
Haber 01:31
Yolcuları tokatladı!
Haber 02:08
NATO liderleri aile...
Haber 03:52
Sahile balık değil portakal...
Haber 01:11
Başkan Erdoğan NATO...
Haber 02:14
CHP'li Bodrum Belediyesi'nde...
Haber 02:13
Seçim kanunu teklifi...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Millet İttifakına üye altı partinin (CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat) 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' için Ahlatlıbel'de bir araya gelmesine ilişkin çarpıcı bir detayı açığa çıkaran Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "İlk 6’lı masa toplantısından sonra beraber oluşturduğunuz bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin. Cevap ver!" şeklinde konuştu.

Haber Videoları
SON DAKİKA