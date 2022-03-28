Kemal Kılıçdaroğlu mutabakat bildirisini hangi büyükelçiye düzelttirdi?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Millet İttifakına üye altı partinin (CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat) 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' için Ahlatlıbel'de bir araya gelmesine ilişkin çarpıcı bir detayı açığa çıkaran Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "İlk 6’lı masa toplantısından sonra beraber oluşturduğunuz bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin. Cevap ver!" şeklinde konuştu.