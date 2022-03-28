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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi katılımcılarına hitap etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi katılımcılarına hitap etti
28.03.2022 01:07

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Esenyurt'taki Danışma Meclisi programına katıldı. Bakan Soylu, burada telefonla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la da telefon bağlantısı yaptı. Başkan Erdoğan, AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi katılımcılarına hitap etti.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Esenyurt'taki Danışma Meclisi programına katıldı.

Bakan Soylu, konuşmasının ardından, partililerin yoğun talebi üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

BAŞKAN ERDOĞAN: 2024'TE BELEDİYEYİ GERİ ALACAĞIZ
Telefondan partililere seslenen Başkan Erdoğan, "Değerli arkadaşlarım, hamsileri yediniz kalanları da bize gönderdiniz. Hamsi festivalimizin Esenyurt için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. İnanıyorum ki yapılacak seçimlerde inşallah 2023 Esenyurt'ta yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak ve 2024'te de kaybettiğimiz belediyemizi geri alacağız. İnşallah en yakın zamanda, sizlerle beraber belki bahar belki yaz olur ama Ramazan Bayramından sonra sizlerle buluşmanın hasreti içerisindeyim" diye konuştu.

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