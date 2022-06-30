Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü'nün üyeleri ile ilişkiler kurmaya devam ediyor.

Yargıtay, FETÖ'nün kalkıştığı 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sultanbeyli dosyası kapsamında ve hapis cezası verilen 66 askeri öğrenci hakkında kararı bozdu. Karar bozulduğu için Silivri Cezaevi'ndeki öğrenciler, tahliye edilmeye başlandı. Karar vicdanları yaralarken tahliye edilen isimlerden biri de Taha Furkan Çetinkaya oldu.

KILIÇDAROĞLU MELEK ÇETİNKAYA VE TAHA FURKAN ÇETİNKAYA İLE GÖRÜŞTÜ

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı darbe girişimini kahve içerek izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbecisi askeri öğrencilerden Taha Furkan Çetinkaya'yı ve FETÖ'yü güzelleyen annesi Melek Çetinkaya ile görüştü.

Çetinkaya görüşmeyi Twitter'dan, "Askeri öğrencilere desteğini esirgemeyen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Teşekkür ziyareti yaptık. Hapishanede kalan Askeri öğrencileri ve Erleri konuştuk. Mücadeleye devam." şeklinde paylaştı.

CANLI YAYINDA FETÖ'YE ÖVGÜ DİZMİŞTİ

Melek Çetinkaya geçtiğimiz yıllarda katıldığı bir programda skandal açıklamalarda bulunmuştu.

Çetinkaya'nın FETÖ elebaşı için kullandığı ifadeler sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Terör elebaşı Fetullah Gülen için 'terörist diyemeyen' Çetinkaya konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı;

"Ben Fetullah Gülen'e teröristtir diyemiyorum ama bana bu cemaatin içindeki insanlardan komşularım oldu. Ben tertemiz insanlar olduklarını düşünüyorum. Bu insanlarla 3-4 sene komşuluk yaptım."

HDP'Lİ GERGERLİOĞLU İLE DE GÖRÜŞTÜLER

Anne ve oğul Çetinkaya, FETÖ'cülerin sözcülüğüne soyunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ile de görüştü. Görüşmeyi Gergerlioğlu, "Ve yıllardır beklediğimiz güzel tablo :) Furkan Çetinkaya, Melek Çetinkaya ve Av. Özge Kartal ziyaretimize geldiler. Özgürlüğüne hasrettik, bu yetmez, masum askeri öğrencilerin hepsi tahliye edilmelidir." ifadeleriyle paylaştı.

TEPKİ YAĞDI

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'cülerle görüşmesi sosyal medyanın tepkisini çekti.

BİR GÖRÜŞME DE İYİ PARTİ İLE!

Taha Furkan Çetinkaya ve annesi Melek Çetinkaya, İYİ Partili Erhan Usta ile de görüştü.