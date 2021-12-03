Haberler Haber Videoları Kedi sevgisi doktorun sonu oldu! İrem Büşra Üngül beşinci kattan düşerek öldü

Kedi sevgisi doktorun sonu oldu! İrem Büşra Üngül beşinci kattan düşerek öldü

Kedi sevgisi doktorun sonu oldu! İrem Büşra Üngül beşinci kattan düşerek öldü
03.12.2021 13:10
Ana Sayfa 01:01
2 çocuk annesi masum kadının...
Ana Sayfa 02:18
İstanbul’da suç çetelerine...
Ana Sayfa 01:19
Trabzonspor'dan özel çocuklara...
Ana Sayfa 03:47
Sizin de başınıza gelebilir!...
Ana Sayfa 02:12
Kasım enflasyon oranı...
Ana Sayfa 00:33
Ozan Çobanoğlu'nun bir de boyu...
Ana Sayfa 03:14
Şaşkın hırsız kaçarken...
Ana Sayfa 01:03
Simge sosyal medyayı ikiye...
Ana Sayfa 02:31
Kasım ayı enflasyon oranları...
Ana Sayfa 02:11
Çağla Şıkel sütyensiz stiliyle...
Ana Sayfa 03:17
Facianın eşiğinden dönüldü,...
Ana Sayfa 02:11
Eren Kış-10 Operasyonu...

İstanbul'da Faik isimli kedi, genç kadın doktorun sonu oldu. Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor İrem Büşra Üngül (27), ailesini ziyarete gittiği İstanbul'da kaçan kedisini almak isterken 5'inci kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Haber Videoları

Hayrabolu'da, Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi İrem Büşra Üngül, hafta sonu izninde İstanbul Bostancı'da bulunan ailesini ziyarete gitti.

BEŞİNCEİ KATTAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ
Cumartesi akşamı, Doktor Üngül'ün Faik adını verdiği kedisi, balkona kaçtı. Balkona çıkıp kedisini almaya çalışan Üngül, dengesini kaybedip 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK
Üngül'ün genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesi, yakınları ve sağlık camiasında büyük üzüntü yarattı. Üngül, bugün memleketi Hayrabolu'da düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

TAZİYE MESAJI YAYINLANDI
Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü de doktor Üngül'ün ölümü nedeniyle taziye mesajı yayınladı. Mesajda, "Hayrabolu ilçesi Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde hekim olarak görevini ifa eden sağlık ailemizin değerli üyesi ve kıymetli meslektaşımız İrem Büşra Üngül cumartesi gecesi İstanbul'da bulunduğu evin balkonundan düşerek vefat etmiştir.

1994 yılında Tekirdağ'da doğan, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 2019 yılında mezun olan meslektaşımız, bu tarihten itibaren Hayrabolu ilçemizde Toplum Sağlığı Merkezi, Saka Hüseyin Aile sağlığı Merkezi ve Şalgamlı Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yaparak değerli hizmetlerde bulunmuştur. Meslektaşımızın ölüm haberi sağlık camiamızı derin üzüntüye boğmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine sevenlerine ve sağlık ailemize sabırlar dileriz" denildi.

SON DAKİKA