Kemal Kılıçdaroğlu mafyalığa soyundu! TÜİK'e randevu almadan gitmesinin perde arkasında ne var?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklanan her verinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarını rahat bırakmıyor. Başkan Erdoğan’ın müdahale ettiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’na yaptığı baskın gibi ziyaretin ardından şimdi de TÜİK’i hedef aldı. TÜİK’in enflasyon açıklaması hakkında paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" yazdı. Öte yandan Kılıçdaroğlu, randevu verilmediği için TÜİK'e alınmadı. Bu provakatif hareketin detaylarını A haber ekranlarında uzmanlar cevapsız bırakmadı.