Haberler Haber Videoları Kemal Kılıçdaroğlu mafyalığa soyundu! TÜİK'e randevu almadan gitmesinin perde arkasında ne var?

Kemal Kılıçdaroğlu mafyalığa soyundu! TÜİK'e randevu almadan gitmesinin perde arkasında ne var?

Kemal Kılıçdaroğlu mafyalığa soyundu! TÜİK'e randevu almadan gitmesinin perde arkasında ne var?
03.12.2021 13:00
Ana Sayfa 03:19
''Satım yapılıyor'' 3 Aralık...
Ana Sayfa 01:42
Bir yandan silahlı soyguncuya...
Ana Sayfa 01:01
2 çocuk annesi masum kadının...
Ana Sayfa 00:32
Kamyonetle otomobilin...
Ana Sayfa 01:42
Asansör boşluğuna düşen bekçi...
Ana Sayfa 02:07
Stokçuluk yapana 500 bin lira...
Ana Sayfa 02:12
Kasım enflasyon oranı...
Ana Sayfa 00:33
Ozan Çobanoğlu'nun bir de boyu...
Ana Sayfa 03:14
Şaşkın hırsız kaçarken...
Ana Sayfa 01:03
Simge sosyal medyayı ikiye...
Ana Sayfa 02:24
NASA astronotları uzay...
Ana Sayfa 01:27
Bariyerlere çarpan motorun...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açıklanan her verinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarını rahat bırakmıyor. Başkan Erdoğan’ın müdahale ettiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası’na yaptığı baskın gibi ziyaretin ardından şimdi de TÜİK’i hedef aldı. TÜİK’in enflasyon açıklaması hakkında paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "TÜİK’ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00'de geliyorum, haberiniz olsun" yazdı. Öte yandan Kılıçdaroğlu, randevu verilmediği için TÜİK'e alınmadı. Bu provakatif hareketin detaylarını A haber ekranlarında uzmanlar cevapsız bırakmadı.

Haber Videoları
SON DAKİKA