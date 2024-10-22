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Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü
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Otomobil park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024, 21:00 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 21:00

Zeytinburnu’nda seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, otomobil içerisindeki 1 kişi hayatını kaybetti.

Zeytinburnun'da aracının kontrolünü kaybeden bir sürücü park halindeki kamyona çarptı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi Ambarlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Talha K., yönetimindeki 34 CTJ 928 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 34 KZ 2619 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yaralanırken, otomobilde bulunan diğer yolcu diğer yolcu Hüseyin Aygün ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Hüseyin Aygün'ü çıkarmak için müdahalede bulundu. Yapılan kurtarma çalışmalarının ardından Hüseyin Aygün, otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Hüseyin Aygün'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Talha K., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, kaza yapan otomobilin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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