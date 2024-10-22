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Antalya'da 'Şafak07 Huzur' operasyonu: 22 gözaltı
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Antalya'da 'Şafak07 Huzur' operasyonu: 22 gözaltı

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024, 22:24 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 22:24

Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince Yeşildere, Gebizli ve Kızılarık mahallelerinde toplam 72 ekip, 425 personel, 1 helikopter, 10 özel harekat unsuru ve 3 adet dron desteği ile 70 adrese eş zamanlı 'Şafak07 Huzur' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 11 adet pompalı tüfek, 6 adet tabanca, 106 adet tabanca fişeği, 128 adet tüfek kartuşu, farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparatlar, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

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