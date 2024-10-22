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Ters şeritte giden araç trafiği tehlikeye soktu o anlar kamerada
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Ters şeritte giden araç trafiği tehlikeye soktu o anlar kamerada

Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024, 20:46 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024, 20:46

Rize'nin Ardeşen ilçesinde otoyolda ters şeritte giren bir kamyonet, trafikte büyük bir tehlikeye neden oldu.

Olay, Ardeşen ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde Öğretmenevi Kavşağından İtfaiye Kavşağına kadar olan bölümde meydana geldi. Bir önceki kavşaktan ters şeride giren kamyonet, ilerlemeye başladı. Onlarca araçla karşı karşıya gelmesine rağmen yoluna devam eden kamyonet sürücülere zor anlar yaşattı. Karşıdan gelen araçların dikkatli davranması ve zamanında manevra yapmaları sayesinde olası bir kaza ucuz atlatıldı.
Sürücünün umursamaz tavırları, trafikteki diğer sürücülerin tepkisini çekti. Bazı araç sürücüleri klakson çalarak duruma tepki gösterirken, kamyonet sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Şans eseri, İtfaiye Kavşağı'ndaki kırmızı ışık sayesinde karşısına başka bir araç çıkmadı ve sürücü, tehlikeli manevrasını kazasız bir şekilde sonlandırdı.
O anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla anbean kaydedildi.

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