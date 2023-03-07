Kayseri İncesu'da çifte deprem! 4,7 ve 4,3'lük depremlerle art arda sallandı!

AFAD tarafından yapılan duyuruya göre Kayeri'de deprem meydana geldi. Konu hakkında AFAD ve Kandilli'den resmi açıklama geldi mi merak ediliyor. İşte detaylar...

AFAD SON DAKİKA PAYLAŞTI!

Kayseri'nin İncesu ilçesinde 4,9 ve 4.3 büyüklüğünde üst üste deprem meydana geldi.

Kayseri incesu'da korkutan deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

KAYSERİ VALİSİ SON DURUMU AÇIKLADI!

Kayseri Vali Yardımcısı Şenol Esmer, "İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmemekte olup, birimlerimiz saha kontrol çalışmalarına devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANI YUNUS SEZER'DEN DEPREM AÇIKLAMASI!

"Kayseri ilimiz İncesu ilçesinde meydana gelen #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Ekiplerimiz olası olumsuz bir duruma karşın hazır durumdadır.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım."

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2023.03.07 14:47:26 38.7098 35.2677 5.0 -.- 4.8 4.9 SARAYCIK-INCESU (KAYSERI) İlksel

2023.03.07 14:40:26 35.6182 35.7090 9.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2023.03.07 14:38:52 36.7483 36.1035 9.5 -.- 2.4 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel

2023.03.07 14:37:29 38.0278 37.4790 8.8 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 14:36:16 36.0515 35.8175 10.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel

2023.03.07 14:30:54 38.0058 37.5237 6.2 -.- 3.6 3.8 TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 14:21:48 40.1707 27.1410 12.0 -.- 1.6 -.- GEREDELLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2023.03.07 14:17:18 37.8392 36.3177 5.0 -.- 2.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel



2023.03.07 14:13:49 38.0530 36.5693 26.1 -.- 3.7 3.8 TEMURAGA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 14:10:44 38.0988 37.2737 25.3 -.- 1.8 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 14:10:02 36.2528 35.9232 3.1 -.- 2.2 -.- BUYUKOBA-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.07 14:08:55 37.8547 26.9413 1.1 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.03.07 14:05:31 36.9613 36.0403 5.0 -.- 2.5 -.- TURUNCLU-ERZIN (HATAY) İlksel

2023.03.07 13:55:57 36.1217 35.7378 9.2 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2023.03.07 13:51:32 37.9027 37.8510 5.0 -.- 2.2 -.- KARANLIKDERE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.07 13:42:45 37.8298 36.3423 20.3 -.- 1.8 -.- KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 13:41:25 38.7217 35.3023 5.0 -.- 2.8 -.- SARAYCIK-INCESU (KAYSERI) İlksel



2023.03.07 13:35:18 36.9768 28.0387 10.5 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.03.07 13:30:11 38.2902 38.7412 10.9 -.- 2.1 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.03.07 13:29:35 38.1697 37.1170 9.9 -.- 2.2 -.- IGDE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 13:24:57 36.7132 36.4080 5.0 -.- 2.6 -.- ZEYTINOBA-HASSA (HATAY) REVIZE01 (2023.03.07 13:24:57)

2023.03.07 13:16:19 37.7860 35.4967 4.7 -.- 2.3 -.- CUBUKHARMANI-YAHYALI (KAYSERI) İlksel

2023.03.07 13:13:18 37.1777 28.6413 6.6 -.- 2.3 -.- CAKMAK-(MUGLA) İlksel

2023.03.07 13:11:28 38.1952 38.6022 18.3 -.- 1.9 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.03.07 13:07:53 38.0465 37.3668 7.7 -.- 3.2 3.2 AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 12:55:54 37.7090 36.5747 27.2 -.- 2.2 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 12:49:39 38.5493 40.4382 18.5 -.- 2.1 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel

2023.03.07 12:47:49 37.8832 37.0013 4.3 -.- 2.0 -.- HACININOGLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 12:44:37 37.7065 36.5517 7.4 -.- 2.0 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 12:40:10 37.7203 36.5768 5.0 -.- 4.5 4.4 AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 12:37:44 37.9453 36.2787 13.7 -.- 1.5 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.07 12:37:12 36.1340 36.0447 3.0 -.- 1.7 -.- DEGIRMENBASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel