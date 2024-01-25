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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024, 11:33 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, 12:06

Kaybetme korkusu! CHP'li Fikri Sağlar'dan akıllara zarar yorum: AK Parti kazanırsa laiklik gider Türkiye İslam Cumhuriyeti'ne döner!

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihi hezimete uğrayan CHP kanadında İYİ Parti'nin İBB adayı olarak Satuk Buğra Kavuncu'yu açıklamasıyla birlikte İstanbul'u kaybetme korkusu iyice netleşti. Öyle ki her seçim öncesinde olduğu gibi bu seçimde de laiklik algısı yapmaya başladılar. CHP Genel Merkezi'nin para akıttığı Sözcü TV'de konulan CHP'li Fikri Sağlar akıllara zarar o yorumu yeniden tekrarladı. Sağlar, "AK Parti’nin kazanması demek, laik demokratik Türkiye’nin artık isminin değişmesi demek" dedi.

31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken özellikle İstanbul ve Ankara'da kaybetme korkusu yaşayan CHP kanadı her seçim öncesinde olduğu gibi yine laiklik propagandasına start verdi.

CHP ve propaganda dediğimiz zaman da tabiki akıllara Genel Merkez'in para akıttığı Sözcü TV geliyor.

Sözcü TV'de Can Coşkun'un sunumuyla yayınlanan Şah Mat programının dün akşamki konukları eski İyi Partili Ahat Andican, hukukçu Uğur Poyraz, Ceren Kumbasar Mumay ve Fikri Sağlar oldu.

Programda yerel seçimlere ilişkin değerlendirmeler yapılırken CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar konuyu laikliğe getirdi.

'YEREL SEÇİMLERİ KAYBEDERSEK LAİKLİK ELDEN GİDER' İDDİASI
Sağlar, yerel seçimleri AK Parti'nin kazanması durumunda Türkiye'nin bir İslam Cumhuriyet'ine dönüşeceğini iddia etti.

Sağlar, "Belediye seçimlerini AK Parti kazanırsa Türkiye İslam Cumhuriyeti'ne dönüşür." dedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin son çıkış yolu olduğunu da öne süren Sağlar, "O yolu kesmemiz gerekiyor, asıl mesele bu." ifadelerini kullandı.

"ASIL MESELE BU"
Fikri Sağlar'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

Ben bu seçimlerin ne olacağından daha çok sonucunun Türkiye'nin aleyhine olacağı, belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin İslam Cumhuriyeti'ne dönüşmesinde son çıkış yolu olacağı düşüncesindeyim. O yolu kesmemiz gerekiyor, asıl mesele bence bu. Yani AK Parti'nin kazanması demek, laik demokratik Türkiye'nin artık isminin değişmesi demek.

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