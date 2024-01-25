31 Mart yerel seçimlerine adım adım ilerlerken özellikle İstanbul ve Ankara'da kaybetme korkusu yaşayan CHP kanadı her seçim öncesinde olduğu gibi yine laiklik propagandasına start verdi.

CHP ve propaganda dediğimiz zaman da tabiki akıllara Genel Merkez'in para akıttığı Sözcü TV geliyor.

Sözcü TV'de Can Coşkun'un sunumuyla yayınlanan Şah Mat programının dün akşamki konukları eski İyi Partili Ahat Andican, hukukçu Uğur Poyraz, Ceren Kumbasar Mumay ve Fikri Sağlar oldu.

Programda yerel seçimlere ilişkin değerlendirmeler yapılırken CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar konuyu laikliğe getirdi.

'YEREL SEÇİMLERİ KAYBEDERSEK LAİKLİK ELDEN GİDER' İDDİASI

Sağlar, yerel seçimleri AK Parti'nin kazanması durumunda Türkiye'nin bir İslam Cumhuriyet'ine dönüşeceğini iddia etti.

Sağlar, "Belediye seçimlerini AK Parti kazanırsa Türkiye İslam Cumhuriyeti'ne dönüşür." dedi.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin son çıkış yolu olduğunu da öne süren Sağlar, "O yolu kesmemiz gerekiyor, asıl mesele bu." ifadelerini kullandı.

"ASIL MESELE BU"

Fikri Sağlar'ın konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

Ben bu seçimlerin ne olacağından daha çok sonucunun Türkiye'nin aleyhine olacağı, belki de Türkiye Cumhuriyeti'nin İslam Cumhuriyeti'ne dönüşmesinde son çıkış yolu olacağı düşüncesindeyim. O yolu kesmemiz gerekiyor, asıl mesele bence bu. Yani AK Parti'nin kazanması demek, laik demokratik Türkiye'nin artık isminin değişmesi demek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN