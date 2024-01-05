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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 05 Ocak 2024, 13:31 Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2024, 13:33

Katliamın gölgesinde 13. Cuma! Katil İsrail yine Mescid-i Aksa'ya girişleri engelliyor! Namaz kılanlara coplu biber gazlı müdahale!

Katil İsrail’in Filistinlilere zulmü devam ederken Mescid-i Aksa’da Cuma namazına hala izin verilmiyor. Ablukanın 13. haftasında da katil İsrail polisi Mescid-i Aksa ve çevresinde Cuma namazı öncesi yoğun kısıtlamalarını sürdürüyor. İsrail polisi namaz kılmak isteyenlere ses bombası ile saldırdı, ardı ardına da biber gazları ateşlendi. Müslümanların da seccadesi olmak üzere eldivenleri de yerde kaldı.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yönelik geniş kısıtlamalarını 13. haftada da sürdürüyor.

İSRAİL POLİSİ NAMAZ KILAN MÜSLÜMANLARI HEDEF ALDI
İsrail polisi namaz kılmak isteyenlere ses bombası ile saldırdı, ardı ardına da biber gazları ateşlendi.

Müslümanların da seccadesi olmak üzere eldivenleri de yerde kaldı.

Bugün biraz daha sakin geçmesini beklerken gerilim bir anda tırmandı, tansiyon arttı ve namaz kılan Müslüman gençlerin üzerine biber gazları, ses bombası atıldı. Hatta namazı bırakmayan 2-3 kişi de İsrail polisinin coplu müdahalesine maruz kaldı. 13. cumada da tablo değişmedi.

SON 24 SAATTE 100'DEN FAZLA SALDIRI
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 100'den fazla yere saldırı düzenlediğini bildirdi.

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, havadan, karadan ve denizden saldırılarını sürdürüyor.

Ordundan yapılan açıklamada, kara, hava ve deniz güçlerinin Gazze'de son 24 saatte 100'den fazla yeri hedef aldığı belirtildi.

Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu iddia edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 9 bin 730 çocuk, 6 bin 830 kadın olmak üzere, 22 bin 438 Filistinli öldürüldü.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Gece gündüz aralıksız devam eden İsrail saldırıları nedeniyle, yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de 1,9 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

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