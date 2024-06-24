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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024, 18:59 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2024, 18:59

Katil İsrail'den insanlık dışı işkence yöntemi! Filistinlilere tecavüz etmesi için köpekleri eğitiyorlar

7 Ekim'den bu yana Gazze'de soykırım gerçekleştiren katil İsrail her geçen gün yeni bir insanlık suçuna daha imza atıyor. İsrail ordusunun şimdi de Filistinlilere tecavüz etmesi için köpekleri eğittiği ortaya çıktı. Bu işkenceye tanıklık eden Filistinliler, "Gördüğüm işkence ve her şey bir yana, bu yaşadığım en kötü andı. Beni işaret etti ve dedi ki: Ondan sonra sen varsın. O an ölmek istedim." sözleriyle yaşadıkları dehşeti anlattı. Terör devletinin daha önce Filistinli çocukların cinsel organına köpek maması sürüp bunu köpeklere yedirdiği ortaya çıkmıştı.

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