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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 25 Haziran 2024, 13:32 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024, 13:49

Dijital Mecralar Komisyonu toplandı! Dijital telife yeşil ışık! Google'ın avukatı Gönenç Gürkaynak: Koşarak geliriz! | Hüseyin Yayman'dan uyarı

Dijital mecralarda haksız rekabetin önlenmesi, haberin telifinin korunması ve emek hırsızlığının önüne geçilmesi ile ilgili hazırlanan “Dijital Telif Yasası” için TBMM'de görüşmeler sürüyor. Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında "dijital telif" gündemiyle bugün toplandı. Toplantıda konuşan Google'ın avukatı Gönenç Gürkaynak'ın yaptığı açıklamada, "Dengeli bir komisyon kurulması bizim için huzur verici. Google açısından tarihi ve önemli bir gün, ne zaman arzu ederseniz koşarak geliriz." dedi. Öte yandan Toplantıda Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Google Avukatı Gönenç Gürkaynak'ı uyardı. Yayman, "Mevzuata uyacağınızı söylediniz. Biz önce yasal mevzuatımızı yapacağız, sizlik bir şey yok. Buradaki mevzuatı yapacağız, uyacaksınız." dedi.

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