Kastamonu'da bir akaryakıt istasyonunda drift yapan bir sürücü, sosyal medyada yayılan görüntüler sayesinde kısa sürede yakalandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada ve haber sitelerinde paylaşılan bu görüntüler üzerine harekete geçti.

Olay, M.Y.G. isimli sürücünün otomobiliyle drift yaparak trafiği tehlikeye atmasıyla gerçekleşti. Yapılan incelemeler sonucunda sürücünün kimliği tespit edildi ve polis ekipleri tarafından yakalandı. M.Y.G.'ye 32 bin 233 TL para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Ayrıca, drift olayında kullanılan otomobil de 2 ay boyunca trafikten menedildi.

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olayın görüntüleri, izleyenleri hayrete düşürdü. Hem kamu güvenliğini tehlikeye atan bu davranışın cezasız kalmaması, hem de trafikte benzer durumların önlenmesi adına emniyet güçleri hızlı bir müdahalede bulundu. Olayla ilgili detaylar ve çarpıcı görüntüler videomuzda yer alıyor.