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Bolu Gerede'de dehşet anları: Anne, oğlunun kavga ettiği çocuğu otomobiliyle ezdi!
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Bolu Gerede'de dehşet anları: Anne, oğlunun kavga ettiği çocuğu otomobiliyle ezdi!

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024, 17:46   |   Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2024, 17:40

Gerede'de yaşanan dehşet anları... Oğlunun kavga ettiği 12 yaşındaki çocuğu otomobiliyle ezen bir anne, olay anını güvenlik kamerası kaydetti. Vücudunda kırıklar oluşan çocuk, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, olayı gerçekleştiren anneye ev hapsi verildi. Adli soruşturma sürüyor.

Bolu'da Gerede ilçesinde G.M.U. isimli kadın, oğlunun kavga ettiği S.E.Y. (12) isimli çocuğa otomobiliyle çarptı.

Olay, 11 Ağustos'ta Gerede ilçesinde Kitirler Mahallesi'nde yaşandı.

Oğluyla kavga eden çocuğa arabayla çarptı

OTOMOBİLLE ÜZERİNDEN GEÇTİ
G.M.U. isimli kadın, oğluyla daha önce kavga eden S.E.Y. isimli çocuğu başka bir arkadaşıyla bisiklet sürerken gördü. Kadın, otomobilini 2 çocuğun üzerine sürüp, S.E.Y.'ye çarparak üzerinden geçti.

Bolu'da dehşet anları kamerada

Diğer çocuk ise otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Daha sonra G.M.U. ve diğer çocuk tarafından S.E.Y. otomobilin altından çıkartıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA
Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen S.E.Y.'nin tedavisi sonrası taburcu olduğu öğrenildi.

Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı

Gözaltına alınan G.M.U.'ya, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verildi.

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