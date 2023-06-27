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Kastamonu Taşköprü'de otomobil yangını!

Kastamonu Taşköprü'de otomobil yangını!
27.06.2023 16:39

OTOMATİK OYNAT

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Kastamonu Taşköprü'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iki otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobilden sıçrayan alevler park halindeki 3 araçta da hasar oluşturdu.

Hüseyin Topcu idaresindeki 37 LD 323 plakalı otomobil, Tabakhane Mahallesi Yüzbaşı Cengiz Topel Sokak'ta seyir halindeyken alev aldı.

Yangın kısa sürede çevrede park halindeki iki minibüs ve bir otomobile de sıçradı.

Çağrılan itfaiye ekiplerinin geçeceği yolda park halinde bulunan traktör römorku ise vatandaşlarca kenara çekildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında Hüseyin Topcu'ya ait otomobil kullanılamaz hale gelirken, diğer araçlarda da hasar oluştu.

Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Topcu, 112 Acil Sağlık görevlilerince Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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