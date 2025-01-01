SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Tesla Cybertruck Las Vegas’taki Trump Hotel önünde patladı! 1 ölü 7 yaralı
Haberler Haber Videoları

Tesla Cybertruck Las Vegas'taki Trump Hotel önünde patladı! 1 ölü 7 yaralı

Giriş Tarihi: 01 Ocak 2025 23:17 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2025 00:31

ABD'de 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'a ait Las Vegas'taki otelinin önünde park halindeki Tesla Cybertruck patladı. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. ABD'de göreve başlamasına sayılı günler kalan Donald Trump'ın Nevada eyaletine bağlı Las Vegas eyaletindeki Trump International Hotel'inin önünde bulunan Tesla'nın elektrikli kamyoneti Cybertruck, yerel saatle 08.40 sıralarında bomba gibi patladı. Las Vegas Polis Teşkilatından Kevin McMahill düzenlediği basın toplantısında, araçtaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. McMahill ayrıca 7 kişinin yaralandığını belirtti. Aracın önce yandığı, daha sonra patlama meydana geldiği öğrenildi. Yangının nedeni bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Balıkesir'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
01.01.2025Çarşamba
Bartın'da korkutan yangın!
01.01.2025Çarşamba
Lüleburgaz'da Pilsan oyuncak fabrikasında yangın! (Video)
01.01.2025Çarşamba
ABD'deki saldırı "terör" eylemi mi? 2 farklı senaryo var!
01.01.2025Çarşamba
New Orleans'ta yılbaşı faciası! Sürücü kamyonla kalabalığa daldı: Araçtan inip tüfekle saldırdı!
01.01.2025Çarşamba
Bunlar da Var
Lüleburgaz’da Pilsan oyuncak fabrikasında yang��n! Video 05:12
Pilsan oyuncak fabrikasında yangın!
01.01.2025Çarşamba
Eyüpsultan’da Tofaş İETT otobüsü ile kafa kafa böyle çarpıştı: 2 ölü 00:24
Eyüpsultan'da Tofaş İETT otobüsü ile kafa kafa böyle çarpıştı: 2 ölü
31.12.2024Salı
Kim Milyoner Olmak İster’de 500.000 TL’lik soru: Bu dördünden türünün en iyisini en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreyi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu? 10:02
Kim Milyoner Olmak İster'de 500.000 TL'lik soru: Bu dördünden türünün en iyisini en iyisini seçip yarıştıracak olsanız 100 kilometreyi koşup en hızlı bitirecek olan hangisi olurdu?
31.12.2024Salı
Mahmut Tuncer ’in kızı Gizem Tuncer’den ’’Mutlu yıllar’’ videosu! 00:11
Mahmut Tuncer 'in kızı Gizem Tuncer'den ''İyi seneler'' videosu!
31.12.2024Salı
CANLI YAYIN