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Kartepe'de kaza! Araç çayır çayır yandı! Araçtaki karı koca son anda kurtuldu!
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Kartepe'de kaza! Araç çayır çayır yandı! Araçtaki karı koca son anda kurtuldu!

Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024, 02:10 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024, 02:19

Kocaeli Kartepe'de takla atarak ağaçlık alana uçan otomobil alev aldı. Araçta bulunan karı koca pencereden çıkarak kurtuldu. Alev alev yanan araca ise itfaiye ekipleri müdahale ederken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde takla atarak ağaçlık alana uçan otomobil alev alev yandı. Araçta bulunan karı koca pencereden çıkarak kurtuldu.


Kocaeli'de takla atan otomobil alev alev yandı (İHA)

ALEV ALEV YANDI

Olay, 00.00 sıralarında Köseköy Salim Dervişoğlu caddesi üzerinde meydana geldi. 41 LJ 055 plakalı Opel marka araç ile seyir halinde olan O.A., virajı alamayınca, takla atarak ağaçlık alana uçtu.


Kocaeli'de takla atan otomobil alev alev yandı (İHA)

Sürücü O.A. ile eşi T.A., pencereden çıktıktan sonra araçta yangın başladı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbarın arından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Kocaeli'de takla atan otomobil alev alev yandı (İHA)

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı T.A. ile sürücü O.A.'yı Şehir Hastanesi'ne sevk etti.


Kocaeli'de takla atan otomobil alev alev yandı (İHA)

İNCELEME BAŞLATILDI

Alev alev yanan araca ise itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 15 dakika süren müdahalenin ardından yangın tamamen söndürüldü. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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