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Kars’ta feci kaza: 1 ölü 6 yaralı!
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Kars'ta feci kaza: 1 ölü 6 yaralı!

Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 17:48 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 18:06

Kars-Akyaka-Arpaçay kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle otomobillerden biri şaha kalktı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Kazaya karışan iki otomobilin çarpışmanın etkisiyle adeta birbirine yapışması, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza Kavşakta Meydana Geldi
Kaza, Kars-Akyaka-Arpaçay kavşağında gerçekleşti. Kars'tan Arpaçay yönüne giden Tolga Akbaba yönetimindeki 06 Y 5425 plakalı otomobil, Akyaka'dan Kars istikametine seyreden Ali Aydın idaresindeki 35 BAU 406 plakalı araçla çarpıştı.

Araçlardan Biri Ters Döndü
Çarpışmanın etkisiyle Tolga Akbaba'nın kullandığı araç devrilirken, Ali Aydın'ın idaresindeki otomobil ters dönerek diğer aracın üzerine çıktı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi
Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Ali Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı
Kazada yaralanan sürücü Tolga Akbaba ile 10 aylık bebek M.A. Akbaba, E. Akbaba, Ş. Akbaba, C. Aktaş ve S. Aydın'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, Arpaçay ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.

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