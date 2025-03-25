Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 17:48 Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2025 18:06

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Kazaya karışan iki otomobilin çarpışmanın etkisiyle adeta birbirine yapışması, kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

Kaza Kavşakta Meydana Geldi

Kaza, Kars-Akyaka-Arpaçay kavşağında gerçekleşti. Kars'tan Arpaçay yönüne giden Tolga Akbaba yönetimindeki 06 Y 5425 plakalı otomobil, Akyaka'dan Kars istikametine seyreden Ali Aydın idaresindeki 35 BAU 406 plakalı araçla çarpıştı.

Araçlardan Biri Ters Döndü

Çarpışmanın etkisiyle Tolga Akbaba'nın kullandığı araç devrilirken, Ali Aydın'ın idaresindeki otomobil ters dönerek diğer aracın üzerine çıktı.

Olay Yerine Ekipler Sevk Edildi

Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü Ali Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü Tolga Akbaba ile 10 aylık bebek M.A. Akbaba, E. Akbaba, Ş. Akbaba, C. Aktaş ve S. Aydın'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar, Arpaçay ve Kars'taki hastanelere sevk edildi.