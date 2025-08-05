YAŞ KARARLARI 2025: Yeni Genelkurmay Başkanı ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU oldu!
Yüksek Askeri Şura kararıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edildi, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Peki; ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR? İşte detaylar.
Yüksek Askeri Şura kararıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edildi, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı.
ORGENERAL SELÇUK BAYRAKTAROĞLU KİMDİR?
Selçuk Bayraktaroğlu, 9 Mart 1961 tarihinde Artvin'de doğmuştur.
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 1981 yılında Kara Harp Okulu'ndan Muhabere Teğmeni olarak mezun olmuş, 1982'de Sınıf Okulu eğitimini tamamlamıştır.
1982-1991 yılları arasında çeşitli muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlıkları yapmış; 1993'te Kara Harp Akademisi'ni, 1997'de Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirmiştir.
Kurmay subay olarak 1993-2009 yılları arasında farklı birlik ve karargâhlarda görev aldıktan sonra, 2009'da tuğgeneralliğe terfi etmiştir.
Tuğgeneral rütbesiyle 9. Komando Tugay Komutanlığı (2009-2011) ve Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Mühimmat Komutanlığı (2011-2013) görevlerinde bulunmuş; 2013'te tümgeneral olmuştur.
Tümgeneral rütbesiyle Genelkurmay MEBS ve Siber Savunma Komutanlığı (2013-2014) ve 3. Ordu Kurmay Başkanlığı (2014-2016) görevlerini yürütmüş; 2016'da korgeneralliğe terfi etmiştir.
Korgeneral olarak 2016-2020 yılları arasında Genelkurmay Personel Başkanlığı'nı yürütmüş, ardından 9 Ocak 2020'de Genelkurmay II. Başkanlığı görevine getirilmiştir. 2021'de orgeneral rütbesine yükselmiştir.
Orgeneral Bayraktaroğlu, 3 Ağustos 2023'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.
Evli ve iki çocuk babasıdır.