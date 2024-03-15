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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 15 Mart 2024, 13:40 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024, 13:40

Kara para trafiğinde yeni detaylar | İmamoğlu 'kayıt dışı para' itirafını yineledi: Türkiye'de olan şeyler bunlar

Türkiye CHP'deki 'kara para' olayını konuşuyor. Deste deste dövizin sayıldığı görüntüler üzerine savcılık, soruşturma başlatmıştı. İfadeye çağrılan isimlerden Özgür Nas ve Can Poyraz, dün ifade verdi. Soruşmayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Skandala neden paraları ofise getiren ismin kim olduğu belirlendi. Öte yandan kasası ve müdürü şaibede başrolde olan Ekrem İmamoğlu'ndan katıldığı bir programda itiraf geldi.İBB çalışanlarının çanta çanta para saydığı görüntülere ilişkin konuşan İmamoğlu, "Doğru değil, eksiklikler var. Ama bunlar Türkiye'de olan şeyler." dedi.

Kara para trafiğinde yeni detaylar | Parayı getiren isim belli oldu! İmamoğlu kayıt dışı para itirafını yineledi: Türkiyede olan şeyler bunlar
Kara para trafiğinde yeni detaylar | Parayı getiren isim belli oldu! İmamoğlu 'kayıt dışı para' itirafını yineledi: Türkiye'de olan şeyler bunlar

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