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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 15 Mart 2024, 12:55 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2024, 12:55

Çanakkale'de Eceabat'ta kaçak göçmenleri taşıyan bot battı: 8 ölü

Son dakika haberleri... Çanakkale'de Eceabat ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü bildirdi.

Çanakkale'de facia yaşandı. Eceabat ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bot battı.

8 KİŞİ ÖLDÜ
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğünü bildirdi.

Vali Aktaş, lastik botun Eceabat açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

8 ÖLÜ VAR
Botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığının bilgisini veren Aktaş, şunları kaydetti:

"İhbarı alır almaz da tüm unsurlar bölgeye intikal etti. Helikopter, uçak, Sahil Güvenlik'in, Kıyı Emniyeti ve diğer kurumların unsurları bölgeye sevk edildi. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş. 2 kişiyi de Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Hatta birisini bizim olduğumuz tekneye aldık. Kurtarılanları hastaneye sevk ettik. İlk belirlemelere göre 8 ölü var. Botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok. Bununla ilgili netleştirme çalışmalarımız devam ediyor."

Kabatepe Limanı'nda çok sayıda ambulans hazır bekletiliyor.

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