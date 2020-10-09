Kapalı Maraş açıldı! 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan Kapalı Maraş neden önemli?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yer alan Kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adım bugün atıldı. 46 yıldır yerleşim ve iskana kapalı tutulan bu bölgede kamuya ait olan sahil bölümünün bir kısmı ve Demokrasi Caddesi halkın kullanımına açıldı. Hayalet şehir olarak hatırlanan Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. Şehrin adı bu nedenle Kapalı Maraş olarak geçiyor. Peki, Kapalı Maraş neden kapalı? Kapalı Maraş hikayesi nedir?

Kapalı Maraş neden kapalı? Kapalı Maraş hikayesi nedir? Kıbrıs Kapalı Maraş nerede? Hayalet Şehir olarak adlandırılan Kapalı Maraş, dünyanın ilgi çekici yerlerinden birisi olarak adlandırılıyor. 1974 öncesinde Akdeniz'in en önemli tatil merkezlerinden birisi olan Kapalı Maraş'ın 8 Ekim Perşembe günü açılacağı duyuruldu. Peki, Kapalı Maraş neden kapalı? İşte Kıbrıs Kapalı Maraş hikayesi…

KAPALI MARAŞ NEDEN KAPALI?

1974 yılındaki harekâtın üzerinden 46 yıl geçmiş olmasına rağmen, Kıbrıs adası Kapalı Maraş'ta taraflar arasında kalıcı bir çözüm bulunamamıştı.

1974'teki savaş öncesinde büyük çoğunluğu Rum olmakla birlikte Yahudi ve Ermeni yerleşimcilerin de bulunduğu bölgede 46 yıldır hayat yok.

Kıbrıs'taki Maraş bölgesi, Akdeniz'in gözde turizm mekanlarından biri, Hollywood yıldızlarının uğrak yeriydi. 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra 'Hayalet Şehir' olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmış, askeri bölge ilan edilmişti.

O günden beri bölgeye Türk ve BM askeri dışında kimse giremiyor. İçeride kullanımda olan sadece BM'ye ait bir bina ve Türk askerine ait bir orduevi var.

Maraş, 1963-1974 yılları arasında en hareketli günlerini yaşadı.

O dönem Maraş'ta 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58'i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 Yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.

İşte haritadaki yeri...

KAPALI MARAŞ NEREDE?

Maraş, Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, Kıbrıs'ın en ünlü bölgesiydi. Yapılan anlaşmalar sonrası büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatılmıştır. Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos'ta İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilmiştir.

1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, şu sıralar Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran "Yeşil Hat" tampon bölgesindedir. İçerisinde BM'ye ait bir adet bina bulunmaktadır. Yaklaşık 400 metre ilerisinde ise altı apartman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne orduevi yapılması için tahsis edilmiştir.

Hayalet şehri görmek isteyen yabancı turistler Maraş İkon Kilisesi'nden öteye gidememektedirler. Ancak 2016 yılından itibaren turistlerin kiliseye de girmeleri yasaklanmıştır. Askeri kartı olanlar, yurtlarda kalanlar ve kayıtlı taksiler haricinde hiçbir şekilde sivil araç ve yaya Kapalı Maraş Bölgesi'ne alınmamaktadır.