CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Kapalı Maraş'tan bihaber!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, KKTC halkına bir kısmı açılan Kapalı Maraş hakkındaki değerlendirmesi soruldu. 'Hangi Maraş?' şeklinde karşılık veren Kılıçdaroğlu'na, KKTC'den bahsedildiğine yönelik sufle verildi. Her fırsatta Türkiye'nin dış politikasını eleştiren ve bölgeye aylar içinde barış getireceğini iddia eden bir partinin liderinin Kapalı Maraş gibi gündemin en sıcak başlığından bile bihaber olması pes dedirtti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Ali Babacan kameraların karşısına geçti.

Düzenlenen basın toplantısına Kılıçdaroğlu'na yöneltilen Kapalı Maraş sorusu damga vurdu.





KAPALI MARAŞ'TAN BİHABER!

Gazetecinin bir bölümü tekrar halka açılan Kapalı Maraş'la ilgili görüşünü sorması üzerine Kılıçdaroğlu büyük şaşkınlık yaşadı. ''Pardon, Maraş?'' şeklinde tepki veren Kılıçdaroğlu'na partililer Kıbrıs, Maraş şeklinde hatırlatmalar yaptı.





O anlara ilişkin görüntü sosyal medyada günün konusu oldu.

Kılıçdaroğlu'nun tepkisi sosyal medyada 'Maraş'tan haberi yok' şeklinde dalga konusu oldu.

