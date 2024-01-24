SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 24 Ocak 2024, 09:49 Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024, 10:24

Kandil'den CHP - DEM'e 'köşeli' istikamet: ''CHP, DEM Parti ile her türlü fotoğrafı vermeye hazır''

CHP - DEM hattındaki pazarlık, şantaj kumarına döndü. İBB'de eş başkanlık ve bütçeli daire başkanlıkları talep eden DEM, Başak Demirtaş'ı sahaya sürerek el yükseltti. İmamoğlu'nun fonladığı Odatv ise "Demirtaş'ın arkasında Külliye var" algısını yayıp köşeye sıkışan CHP'ye yalanlarla alan açmak istedi. Tam da bu noktada PKK'nın medya piyonları köşelerden CHP ve DEM'e istikamet tayin etti. Fehim Işık, "DEM Parti öncelleriyle bir fotograf vermemek için 50 takla atan CHP, şimdi her türlü fotoğrafı vermeye hazır" cümlesiye CHP'nin her türlü tavizi vermeye hazır olduğunu yazdı ve "DEM güçlü kazanç elde etmeli" dedi.



Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP - DEM hattındaki kirli pazarlık ve şantaj kumarını ele veren detaylar gün yüzüne çıktı.

Kaleminin yönünü Kandil'e göre tayin eden PKK'nın medya piyonları köşelerden CHP ve DEM'e istikamet tayin etti.

CHP HER TÜRLÜ TAVİZİ VERMEYE HAZIR... "DEM GÜÇLÜ KAZANÇ ELDE ETMELİ"
Fehim Işık, PKK gazetesinde CHP'nin yerel seçimlere 'kaybedeceğiz' korkusuyla gireceğini bu nedenle de önceki seçimlere nazaran DEM Parti'ye daha fazla yanaştığını yazdı.

"DEM Parti öncelleriyle bir fotograf vermemek için 50 takla atan CHP, şimdi her türlü fotoğrafı vermeye hazır" diyerek CHP'nin her türlü tavizi vermeye hazır olduğunu dile getiren Işık, DEM Parti'nin güçlü bir kazanç elde edebilirse CHP ile iş birliğine gireceğini yazdı.

KİRLİ İTTİFAKA 'ÖCALAN'LI ZEMİN
DEM Parti'nin Türkiye'de sol, sosyalist, devrimci güçlerin adaylarına destek verebileceğini söyleyen Fehim Işık, "Bu yaklaşımın mimarı Abdullah Öcalan'dır" diyerek CHP - DEM hattındaki iş birliğine zemin hazırladı.

Kandilden CHP - DEMe köşeli istikamet! İstanbul, Adana ve Mersinde eş başkanlık talebi | Ekremcilerden Demirtaşlı algı oyunu
Kandil'den CHP - DEM'e 'köşeli' istikamet! İstanbul, Adana ve Mersin'de 'eş başkanlık' talebi | 'Ekremci'lerden 'Demirtaş'lı algı oyunu

SIRADAKİ VİDEO
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 'Çevrimiçi çocuk müstehcenliği operasyonu' 91 kişi yakalandı
24.01.2024Çarşamba
İsveç'e TBMM'den NATO onayı çıkacak mı?
23.01.2024Salı
Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'dan Ekrem İmamoğlu'na gönderme: Yarı zamanlı İBB yönetimi
23.01.2024Salı
İstanbul'da sahte içki operasyonu: 10 bin 966 şişe sahte içki ele geçirildi
23.01.2024Salı
Zeytinburnu'nda kan donduran olay! Baltayla kafasını kesti, balkondan sokağa attı! Sansürsüz görüntüyü görenlerin kanı dondu!
23.01.2024Salı
Bunlar da Var
SSK VE Bağ-Kur emeklileri dikkat! Kime ne kadar ek zam farkı verilecek? Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 02:42
▶️ Ne kadar ek zam farkı verilecek?
24.01.2024Çarşamba
▶️ Zam oranı yükseldi! Yeni emekli maaşları ne kadar oldu? 07:22
▶️ Zam oranı yükseldi! Yeni emekli maaşları ne kadar oldu?
24.01.2024Çarşamba
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan BMGK’da önemli açıklamalar! 02:34
Bakan Fidan'dan BMGK'da önemli açıklamalar!
24.01.2024Çarşamba
Sarıyer’de polisle zanlılar arasında çatışma çıktı! 2’si polis 5 yaralı 00:34
Sarıyer'de polisle zanlılar arasında çatışma çıktı! 2'si polis 5 yaralı
24.01.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA