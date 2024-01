Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP - DEM hattındaki kirli pazarlık ve şantaj kumarını ele veren detaylar gün yüzüne çıktı.



Kaleminin yönünü Kandil'e göre tayin eden PKK'nın medya piyonları köşelerden CHP ve DEM'e istikamet tayin etti.

CHP HER TÜRLÜ TAVİZİ VERMEYE HAZIR... "DEM GÜÇLÜ KAZANÇ ELDE ETMELİ"

Fehim Işık, PKK gazetesinde CHP'nin yerel seçimlere 'kaybedeceğiz' korkusuyla gireceğini bu nedenle de önceki seçimlere nazaran DEM Parti'ye daha fazla yanaştığını yazdı.



"DEM Parti öncelleriyle bir fotograf vermemek için 50 takla atan CHP, şimdi her türlü fotoğrafı vermeye hazır" diyerek CHP'nin her türlü tavizi vermeye hazır olduğunu dile getiren Işık, DEM Parti'nin güçlü bir kazanç elde edebilirse CHP ile iş birliğine gireceğini yazdı.



KİRLİ İTTİFAKA 'ÖCALAN'LI ZEMİN

DEM Parti'nin Türkiye'de sol, sosyalist, devrimci güçlerin adaylarına destek verebileceğini söyleyen Fehim Işık, "Bu yaklaşımın mimarı Abdullah Öcalan'dır" diyerek CHP - DEM hattındaki iş birliğine zemin hazırladı.