Kandil'deki müttefiklerinden çekinen CHP'nin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya niyeti yok! "Kutlamalar yasaklandı" yalanına sarıldılar

İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin son derece net açıklamalarına rağmen CHP, "kutlamalar yasaklandı" yalanına sarıldı. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Hükümet kanadından çelişkili bilgiler aldıklarını" iddia etti. Bakanlıktan yapılan açıklama ise "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yasaklanmadı, tam aksine pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanması istenildi." denildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının yasaklandığı iddialarını yalanladı. Çataklı, "Tam aksine pandemi koşullarına uygun şekilde tüm yurtta coşkuyla kutlanması istenildi." değerlendirmesinde bulundu.

İllere gönderilen genelgede, kutlamalara ilişkin herhangi bir yasaklamanın söz konusu olmadığını vurgulayan Çataklı, şunları kaydetti:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, tek bir tören yapılması yerine salgınla mücadele şartları göz önünde bulundurularak, gün boyuna yayılacak şekilde, temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları gözetilerek; çelenk sunma törenleri, evlerin cam ve balkonlarının şanlı bayrağımız ile donatılması, çevrimiçi etkinlikler (konserler, gösteriler), ses ve ışık gösterileri, mobil araçlarla ses ve müzik yayını gibi kutlama komitelerince belirlenecek program çerçevesinde, vatandaşlarımızın sağlığını da koruyacak şekilde planlanarak, coşkuyla kutlanacaktır."

Paylaşımında, "29 Ekim kutlanacak! Hem de coşkuyla." ifadesini kullanan Çataklı, "Cumhuriyet sevgisini, Atatürk düşmanlarından öğrenecek değiliz." cümlelerine yer verdi.







CHP GÖZ GÖRE GÖRE YALAN SÖYLÜYOR!

Bakanlığın son derece açık ve net beyanlarına rağmen CHP göz göre göre yalan söylemeyi seçti. Hükümet kanadından çelişkili bilgiler aldıklarını iddia eden CHP'li Engin Altay, "Bir ülke, bir milli bayramı, ki bu milli bayram o ülkenin, o devletin kuruluş miladıysa, büyük Atatürk'ün söylediği gibi en kutlu günse, bu bayramda hükümetin kimi yetkililerinin Kovid-19 bahanesine sığınarak vatandaşlarımızın Cumhuriyeti'mizi coşkuyla, hiç şüphesiz maske, mesafe, hijyen kuralına uyarak kutlamasını engelleyecek tedbirler ve uyarılar ortaya koymasını bir talihsizlik olarak değerlendirmekteyiz." dedi.



KANDİL'DEKİ MÜTTEFİKLERİNDEN Mİ KORKUYOR?

Bakanlığın net açıklamalarına rağmen hala "kutlamalar yasaklandı" yalanına sarılan ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya niyeti olmayan CHP, "Kandil'deki ortaklarından mı korkuyor" yorumlarına neden oldu.