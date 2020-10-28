Bakan Pakdemirli duyurdu: Hatay'daki yangın kontrol altında

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay İskenderun'da dün başlayan orman yangınının 22 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına alındığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay İskenderun'da dün başlayan orman yangınının 22 saatlik yoğun bir çalışmanın ardından kontrol altına alındığını duyurdu.

İşte Pakdemirli'nin açıklamaları

(Orman yangınları) Yanan alanlar temizlik çalışmasının ardından tekrar ağaçlandırılacak.

(Hatay'daki orman yangını) İlk müdahalemizle birlikte yoğun bir mücadele verildi. Tüm teknolojik imkanları kullandık. En büyük hazinemiz tabii ki insan kaynağımız ve değerli orman teşkilatımız ama kullanmış olduğumuz makine teçhizat açısından da bunları da tekrar hatırlatmak isterim, 166 arazöz, 15 dozer, 700 işçi ve ayrı ayrı 3 kurumun İHA'larını da dün akşam kullandık.

(Hatay'daki orman yangını) 3 mahallede maddi hasarımız var. Birincisi Akarca Mahallesi, 5 ev ve bir cami etkilendi. Sarıseki Mahallesi'nde 2 ev ve bir ağıl etkilendi. Azganlık Mahallesi'nde de 3 ev bir ağıl etkilendi. Hasar tespiti sonrasında da hasarlarımız İskenderun Belediyemiz ve valiliğimiz tarafından karşılanacak.

(Hatay'daki orman yangını) Dün elinde benzin bidonu bulunan ve aracının arızalandığını söyleyen 2 kişi, güvenlik kuvvetleri tarafından gözaltına alındı. Sorguları yapıldıktan sonra da savcılık tarafından serbest bırakıldı. Ayrıca dün Hatay Yayladağı'nda çıkan ve söndürülen kırsaldaki yangının şüphelisi 2 kişi de tespit edildi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındılar. Bu kişilerin soruşturmaları devam ediyor.