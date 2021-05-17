Kamu Kurumları'nda mesai saatleri değişti! Kademeli normalleşme de mesai saatleri kaç oldu?

Kademeli normalleşmede mesai saatleri belli oldu! Kim ne kadar çalışacak? 1 Haziran'a kadar açık ve kapalı olan yerler neresi? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. Hangi işletmelerin kapalı ve açık olacağı vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Vaka sayısının düşmesiyle gözler normalleşme takvimine çevrildi. İçişleri Bakanlığı "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" isimli genelge yolladı. Böylece yarın sabah 05.00'te sona erecek tam kapanma dönemi sonrası başlayacak kademeli normalleşme takvimi belli oldu. Peki, Kamuda mesai saatleri değişti mi? 17 Mayıs mesai saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 17 Mayıs kamu mesai saatlerinde yeni düzenleme yapıldı mı?İşte tüm detaylar!