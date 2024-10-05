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Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit eden kadın yakalandı
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Kahramanmaraş'ta pompalı tüfekle hastane çalışanlarını tehdit eden kadın yakalandı

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024, 22:37 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024, 22:44

Kahramanmaraş'ta bir hastaneye pompalı tüfekle girerek sağlık çalışanlarını tehdit eden kadın gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta bir kadın hastanedeki sağlık personellerini tehdit etti. Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen B.G. (45), pompalı tüfekle Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Ek Hizmet Binası'nın acil bölümüne girdi.
Burada elindeki pompalı tüfekle sağlık çalışanlarını tehdit eden şüpheli, bir güvenlik görevlisinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelinin saldırı girişimi sırasında sağlık çalışanları korkulu anlar yaşadı.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Öte yandan, bir sağlık çalışanı olay anını cep telefonuyla kaydetti.
Görüntülerde, sağlık çalışanlarının masaların altına girerek gizlenmesi, şüphelinin sağlık çalışanlarına bağırması ve güvenlik görevlisinin şüpheliyi etkisiz hale getirmesi yer alıyor.

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