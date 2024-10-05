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Türk Yıldızları gökyüzünü renklendirdi!
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Türk Yıldızları gökyüzünü renklendirdi!

Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024, 18:29 Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2024, 22:03

Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'te Türk Yıldızları'nın gösterisi adeta gökyüzünü renklendirirken izleyenlerin nefeslerini kesti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) dördüncü gününde de devam ediyor.

Türk Yıldızları nefes kesti

TEKNOFEST kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Binlerce kişinin izlediği Türk Yıldızları, gökyüzünde adeta nefesleri kesti.
Gösteriyi izlemeye gelen vatandaşlardan Reşit Portakal, "Çok etkileyici uçuşlar yapılmakta. Helikopter ve uçaklar tarafından çok güzel uçuşlar yapılıyor. Gayet keyif aldık. Emeği geçen herkese teşekkürler" dedi.
Aylin Meral isimli vatandaş, "Uçuşlar çok güzeldi. İlk defa geldik ve çok keyif aldık" ifadelerini kullandı.

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