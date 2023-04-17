Kadir Suresi, Kur'an-ı Kerim'de yer alan en faziletli surelerden birisidir. İnna Enzelna Suresi olarak da bilinen Kadir Suresi okunuşu ve anlamı en sık aratılanlar arasında yer alıyor.

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle'ılfecr

Kadir Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR SURESİ FAZİLETİ

Kadir Suresi fazileti hakkında tefsirlerde, "Kadr sûresini okuyan bir kimseye ramazanda oruç tutup Kadir gecesini ihyâ eden kişi kadar ecir verilir" meâlinde bir hadis rivayet edilmişse de (Zemahşerî, IV, 273; Beyzâvî, II, 611) bu rivayet sahih hadis kitaplarında yer almamaktadır.

KADİR SURESİ KONUSU

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan Kadir Suresi, Kadir gecesinde indirilmiştir. Kadir gecesini anlatmış olduğu için bu ismi almıştır. ''Kadr'' kelimesi de surede üç defa geçmektedir. Bu kelime azamet ve şeref anlamlarını taşır. Kadir gecesinin öneminin anlatıldığı Kadir Suresi beş ayetten oluşmuştur.

KADİR SURESİ KAÇINCI SAYFA VE CÜZDE YER ALIYOR?

Kadir suresi, 5 ayetten oluşmaktadır. Kadir suresi, Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde bulunuyor. Kadir suresi, 598. sayfada yer almaktadır.

KADİR SURESİ NEYE İYİ GELİR?