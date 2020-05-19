19.05.2020 13:34

Bugün bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi idrak edilecek. Müslüman alemi için en önemli gecelerden biri olan Kadir Gecesi ibadetlerle geçirilecek. Peki, Kadir Gecesi önem ve anlamı nedir? İslam Dünyası için ne ifade ediyor? İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı A Haber canlı yayında Kadir Gecesi'ne özel açıklamalarda bulundu...