Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere destek için bu akşam Kadıköy'de toplanan vandallar arasında kalan polisler zor anlar yaşadı. Eylem için gelen göstericiler gördükleri polis ekip otosuna tekmeler savurup, taş attı. Polisler, göstericilerin ekip otosunun önüne devirdikleri çöp konteynerini de araçlarının önünde sürükleyerek uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.
Kadıköy'de vandallar polis araçlarına saldırdı
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