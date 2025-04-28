Giriş Tarihi: 28.04.2025 18:52:36 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 18:52:50

Kırklareli merkezli 3 ilde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinde sit alanında iş makineleri ve patlayıcı maddeler kullanılarak kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, Vize Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 330 tabanca mühimmatı, 2 altın sikke, 8 dedektör, 125 sayfa define haritası, 13 kilogram patlayıcı madde, 100 metre elektrik kablosu, 4 el yapımı fünye, 2 hilti, 6 alan tarama cihazı, 3 karot makinesi, 3 kamera, 2 telsiz, gaz maskesi ile kazı malzemeleri ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüphelinin işlemleri devam ediyor.