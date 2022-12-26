Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Masada hangi konular var? ''EYT düzenlemesi, Emekli-memur maaşı... ''

Asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde yapılan zammın ardından milyonlarca memur ve emekli maaş artışı için heyecanla yılın son Kabine Toplantısı'nı beklemeye başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek toplantıda ekonomi, enerji ve dış politika ana başlıklar olacak. Başkan Erdoğan'ın müjdesini vereceği Karadeniz doğal gazı ve EYT'de gerçekleştirilecek düzenlemenin detayları da kamuoyuyla paylaşılacak.

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak düzenlemede sona gelinirken, milyonlar bugün yapılacak Kabine toplantısına kilitlendi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bu yılın son toplantısını yapacak.

Kabinenin gündeminde ekonomi ve enerji var. Başkan Erdoğan, önceki gün Erzurum toplu açılış programında sinyalini verdiği Karadeniz gazı ile ilgili detayları bugün Kabine Toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında paylaşacağı öngörülüyor.

KRİTİK GÜNDEM MADDELERİ

Ekonomiden, dış politikaya kadar ülke gündemine dair önemli kararların alınacağı Kabine toplantısında emekli ve memur maaşlarına zam ve EYT konusunu da ele alınacak.

Sosyal yardımlarla ilgili son durum ve başarı teşvik programı hazırlıkları hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın da bir sunum yapması bekleniyor. Enflasyon ve zincir marketlerin fahiş zamları da toplantıda masaya yatırılacak.

TERÖRLE MÜCADELE

Toplantıda terörle mücadele, yürütülen operasyonlar ve olası kara harekâtı ile ilgili konu başladıkları da ele alınacak.

KARADENİZ GAZIYLA İLGİLİ GELİŞMELER

Başkan Erdoğan öncülüğünde 2022'nin son Kabine Toplantısında ekonomi ve enerji alanında yeni müjdeler verilmesi öngörülüyor. Toplantının ana gündem maddesini emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi ile Karadeniz doğalgazında verilecek yeni müjde oluşturacak.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili gelişmeleri kabinede anlatacak.

ZİNCİR MARKETLER MERCEK ALTINDA

Enflasyonla mücadele de kabinenin yakın takibinde olacak. Hayat pahalılığının ortadan kaldırılması için atılabilecek adımlar kabinede müzakere edilecek. Fahiş fiyat uygulayan marketlere karşı denetimlerde gelinen son durum ile ek tedbirler de Kabine Toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

SOSYAL YARDIMLARIN KAPSAMI GENİŞLEYECEK Mİ?

Sosyal yardımlarla ilgili son durum ve başarı teşvik programı hazırlıkları hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da bir sunum yapması bekleniyor. Başarı teşvik programı için atılan adımlar, başvuru şartları sosyal yardımların kapsamı da toplantıda değerlendirilecek.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ DE KONUŞULACAK

Cumhur İttifakı tarafından 336 imzayla birlikte Meclis Başkanlığına sunulan başörtüsü serbestisine güvence için verilen Anayasa değişikliği kanun teklifi de değerlendirilecek.

Düzenlemenin takviminin de değerlendirmesi toplantının gündemde olacak.

EYT DÜZENLEMESİ

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, toplantıda, EYT çalışması hakkında bilgilendirme yapacak. Düzenlemenin detaylarının Başkan Erdoğan tarafından bugünkü toplantıdan sonra ya da bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

3600 GÜN YETER Mİ?

EYT düzenlemesinde en çok merak edilen konu, yaş sınırı konusu.

Bir yaş sınırı getirilip getirilmeyeceği henüz netleşmedi. Bakan Bilgin de bu konuda "Toplam tabloyu gördükten sonra yaş sınırına karar verilecek" dedi.

Bu nedenle yaş konusu ancak düzenleme açıklanınca belli olacak.

Emeklilik şartları konusunda yapılan açıklamalar ise EYT düzenlemesinde 8 Eylül öncesi prim ve hizmet süresi şartlarına dokunulmayacağı yönünde.

8 Eylül 1999 öncesi şartlara dönüldüğünde SSK'lılarda 5000, Bağ- Kur'lular ve memurlarda da kadınsa 7200, erkekse 9000 prim günü tamamlamak gerekiyor.

Hizmet süresi şartı da kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl. EYT'li kadınların tamamı 20 yıllık süreyi doldurmuş durumda.

Erkekler için 25 yıllık süre ise 2022'ye göre 1997 yılı ve öncesinde sigortalı olanlar için tamamlandı.

EYT'li erkeklerin tamamı 8 Eylül 2024'te 25 yıllık sigortalılık süresini dolduracak. Bu tarihten sonraya ise sadece hâlâ prim günü eksik olanlar kalacak.

Kısmi emeklilik için de Bakan Bilgin, "1999'daki şartlar neyse, çalışma süresi, hizmet süreleri değişmiyor" dedi. Buna göre, 8 Eylül 1999 öncesindeki şartlara göre kısmi emeklilik için SSK'lılarda 3600, Bağ- Kur'lularda 5400 prim gün gerekecek.

TARİH İÇİN 4 FORMÜL VAR

EYT düzenlemesi 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanları etkiliyor. Ancak sonrasında sigortalı olup borçlanmayla başlangıç tarihini bu tarih öncesine çekenlerin düzenlemeden yararlanabileceği belirtiliyor.

5510 sayılı Kanun'un 41'inci maddesinde sağlanan imkana dokunulmayacağı ifade ediliyor. Bu maddeye göre, sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülüyor.

Sigorta başlangıç tarihini öne çeken borçlanmaların başında askerlik geliyor.

Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanılması, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor.

Annelerde ise borçlanmanın başlangıcı geriye çekme durumu stajdan sonra yapılan doğumlarda gerçekleşiyor.

Staj ile normal sigortası arasındaki doğumunu borçlanan anne, işe giriş tarihini borçlandığı gün kadar geri çekebiliyor.

Yine yurt dışı borçlanmasında da imkan bulunuyor. Türkiye'deki sigorta başlangıcı yurt dışına gittikten sonra olanlar, sigorta tarihlerini borçlandıkları gün kadar geri çekebiliyor.

Avukatlar da 1 yıllık staj süresini borçlanabiliyor. Ancak EYT düzenlemesinden yararlanmak için, borçlanmanın sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 öncesine çekmesi gerekiyor.

ENERJİ MÜJDESİ GELİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de yapılması beklenen Kabine toplantısında yeni müjdeler bekleniyor.

Kabinenin gündeminde ekonomi ve enerji bulunuyor.

Erdoğan'ın, önceki gün Erzurum toplu açılış programında sinyalini verdiği Karadeniz gazı ile ilgili detayları bugün Kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında paylaşacağı öngörülüyor.

Ekonomiden dış politikaya kadar ülke gündemine dair önemli kararların alınacağı Kabine toplantısında emekli ve memur maaşlarına zam konusu da ele alınacak.

Sosyal yardımlarla ilgili son durum ve başarı teşvik programı hazırlıkları hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın da bir sunum yapması bekleniyor.

YAŞ ARALIĞI NETLİK KAZANMADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili konuştu: Kabine toplantısında geldiğimiz son aşamayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğim. Kabine'de bu süreçle ilgili bir karar çıkar mı? Onu söyleyemem. Yaş aralıklarına göre hazırlanmış bir tablo var. Bir yaş aralığı ihtimal dahilindedir, olacak demiyorum. Kamuoyunda muhtelif yaşlar tartışıldı.

Bizim önümüze de muhtelif yaş oranlarının hesaplamaları var. İmkanlar nispetinde en kapsayıcı şekilde olacak. Önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur. Ağırlıklı olarak özel sektörde çalışan EYT'liler işverenden kıdem tazminatını alacaklar.