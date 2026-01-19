Kabine Toplantısı başladı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıKabine Toplantısı başladıKabine Toplantısı başladıGiriş Tarihi: 19 Ocak 2026 17:01 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2026 17:33 Whatsapp Telegram Linki Kopyala ABONE OL Yazı Boyutu Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine; Suriye sahasındaki son entegrasyon anlaşmaları, Gazze Barış Kurulu’nun yol haritası ve ekonomideki enflasyonla mücadele adımlarını içeren yoğun bir gündemle Külliye’de bir araya geldi.Bunlar da Var 00:43Dünya onu konuşuyor! Zeynep Sönmez bayılan top toplayıcının imdadına koştu 18.01.2026Pazar 00:45İstanbul'da karda kayan servis minibüsü devrildi: 11 yaralı 18.01.2026Pazar 00:53Suriye ordusunun nokta operasyonlarıyla Tabka YPG'den temizlendi! 18.01.2026Pazar 00:53Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama 17.01.2026CumartesiCANLI YAYIN