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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 07 Aralık 2023, 16:40 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023, 16:48

Japonya PKK'yı Terör Örgütleri Listesine Ekledi! 🇯🇵🚨

Son dakika haberi! Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği, terör örgütü PKK'nın, Japonya'nın Kamu Güvenliği İstihbarat Teşkilatının (PSIA) terör örgütleri listesine dahil edildiğini açıkladı.

Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, PSIA'nın uluslararası terör örgütleri listesinin bulunduğu internet sitesinin birkaç gün önce güncellendiği ve daha önce listede yer almadığı görülen PKK'nın listeye eklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Japonya hükümetinin, PKK'yı, 2002 yılı itibarıyla mal varlığı dondurulması gereken terörist ve benzeri örgütler arasına dahil ettiği ve PKK tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerini kınadığı" vurgulandı.

Elçilik açıklamasında, "Japonya hükümetinin bu politikasında herhangi bir değişiklik yoktur." ifadesi kullanıldı.

PKK, ULUSLARARASI TERÖR ÖRGÜTLERİ LİSTESİNDE YER ALMAMIŞTI

Japonya Adalet Bakanlığına bağlı PSIA'nın daha önce güncellediği "Başlıca Uluslararası Terör Örgütleri" listesi ile "Genel Eğilimler" grafiğinde, terör örgütü PKK'ya yer verilmemişti.

El-Kaide, Boko Haram, El-Şebab, DEAŞ, Japon Kızıl Ordu ve Aum Şinrikyo gibi hem yerel hem uluslararası terör örgütlerinin yer aldığı listede PKK'ya yer verilmemesi dikkati çekmişti.

AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan PSIA yetkilisi, kuruluşun güncel "Terörizm Bölgesel Durum" kataloğunun Türkiye bölümünde, terör örgütleri DEAŞ, PKK ve El-Kaide'ye ilişkin geçmiş ve güncel bilgilere yer verildiğini açıklamıştı.

PSIA'nın, "2022 Uluslararası Terörizmin Durumu" grafiğinde de Kasım 2022'de PKK'nın İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde düzenlediği saldırının detayları yer almıştı.

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