İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz, 9 buçuk saat sonra kurtarıldı. İşte İzmir depreminin simgesi Buse Hasyılmaz'ın enkazdan çıkarılma anları...
İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz kurtarıldı
- İzmir'deki depremde enkaz altında kalan Buse Hasyılmaz kurtarıldı
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