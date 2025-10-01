PODCAST
İzmir’de karakol saldırısında yaralanan polis memuru Ömer Amilağ şehit düştü
Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 12:17
İzmir’de Salih İşgören Polis Merkezi’ne 7-8 Eylül’de düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ömer Amilağ, yoğun bakımda süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Türkiye, kahraman polisinin acı haberiyle yasa boğuldu.
