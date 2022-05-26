Haberler Haber Videoları İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 21 kişi yakalandı

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 21 kişi yakalandı

İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine baskın: 21 kişi yakalandı
26.05.2022 11:04

OTOMATİK OYNAT

Haber 04:31
Akılalmaz olay! Çatıya çıkan...
Haber 00:46
Şehiterin kanı yerde kalmadı!...
Haber 02:36
Karavanların zincirleme...
Haber 02:20
16 ilde eş zamanlı 'Müsilaj...
Haber 00:41
"Burası Kandil değil Düzce...
Haber 01:40
Devlete düşman kim varsa CHP...
Haber 02:17
Türkiye, İsveç ve Finlandiya...
Haber 03:18
TÜRGEV ve Ensar Vakfından...
Haber 04:25
Silahlı çatışmaya dönen kavga...
Haber 00:18
3 katlı mobilya fabrikasında...
Haber 02:47
Kartal’da toplu intihar şoku!...
Haber 01:26
Polisin dikkati sayesinde...

Son dakika haberleri... Fetullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ederken İzmir'de örgütün hücre evlerine baskın düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

Haber Videoları

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün hücre evlerine yönelik operasyon düzenlendi.

21 ADRESE BASKIN
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, yakalanmamak için sık sık ev değiştiren, saklandıkları ikametleri de örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerinden kiraladıkları tespit edilen FETÖ üyesi şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Polis, örgütün hücre evi olarak kullandığı 21 adrese gerçekleştirdiği operasyonda 21 şüpheliyi yakaladı.

Adreslerdeki aramalarda 26 bin 450 lira, 8 bin 900 dolar, 4 bin 140 avro, sahte kimlik, kurusıkı tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

SON DAKİKA