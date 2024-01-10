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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024, 16:32 Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024, 16:37

İzmir'de FETÖ Operasyonu: 14 Gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ / PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, ByLock kullanan ve bu uygulamada adı geçen, Bank Asya'da işlemleri tespit edilen 17 şüphelinin yakalanması için bu sabah harekete geçildi. Terörden Sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü'nün koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İzmir kent merkezi ile Karaburun, Menemen ve Kemalpaşa ilçelerinde şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda, 14 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Diğer 3 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

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